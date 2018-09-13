Hindistan'da trafiği dans ederek yönlendiren trafik polisi

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bhubaneswar'da bir trafik polisi, trafiği kontrol etmek için diğer trafik polislerinden farklı bir yol kullanıyor.

Farkındalık yaratmak ve trafik kazalarını önlemek için dans eden Pratap Chandra Khandwal, 4 yıl önce insanların trafik kurallarına uyması için bu tekniği geliştirdi.

Khandwal, farklı tekniğiyle ilgili şunları söyledi:

"İnsanların sinyal kurallarına uymalarını sağlamak benim tarzım. Daha önce, insanlar kurallara uymadılar. Sonra onların nasıl uymaları gerektiğini düşündüm. Bu yüzden hareketlerle onlara kuralları göstermeyi düşündüm."

Hindistan'ın bazı yolları dünyada en çok kaza yaşanan yollar arasında yer alıyor. Bu da Hindistan'da trafiği yönetmenin kolay bir iş olmadığını gösteriyor.

Kaynak: Reuters