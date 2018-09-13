  • 13 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.224
    EURO 7.244
  • BIST 93669.44
    ALTIN 240.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'da trafiği dans ederek yönlendiren trafik polisi

Hindistan'da trafiği dans ederek yönlendiren trafik polisi

Hindistan'da bir trafik polisi, sürücülerin dikkatini çekmek ve trafiği kontrol etmek için dans hareketlerini kullanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bhubaneswar'da bir trafik polisi, trafiği kontrol etmek için diğer trafik polislerinden farklı bir yol kullanıyor.

Farkındalık yaratmak ve trafik kazalarını önlemek için dans eden Pratap Chandra Khandwal, 4 yıl önce insanların trafik kurallarına uyması için bu tekniği geliştirdi.

Khandwal, farklı tekniğiyle ilgili şunları söyledi:

"İnsanların sinyal kurallarına uymalarını sağlamak benim tarzım. Daha önce, insanlar kurallara uymadılar. Sonra onların nasıl uymaları gerektiğini düşündüm. Bu yüzden hareketlerle onlara kuralları göstermeyi düşündüm."

Hindistan'ın bazı yolları dünyada en çok kaza yaşanan yollar arasında yer alıyor. Bu da Hindistan'da trafiği yönetmenin kolay bir iş olmadığını gösteriyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: trafik polisi, trafik kuralları, hindistan, dans hareketleri, dans, bhubaneswar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER