Köy halkı ve öğretmenler el ele okulu onarıyor

Düzce Gümüşpınar Köyü'nde bulunan ve Gümüşpınar, Muncurlu, Musababa, Altınpınar, Hacıaliler, Yeşilçimen ile Gündolaması Köyü'ndeki 240 öğrencinin eğitim gördüğü Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu, okul müdürü Mehmet Uçar öncülüğünde örnek bir çalışmaya sahne oluyor.

Öğretmenlerle okuldaki eksiklikleri tespit eden Uçar, bu eksiklikleri köy halkının da yardımıyla gidermek için çalışma başlattı.

Bahçe düzenlemesinden boyamaya

Yaklaşık 2 hafta süren çalışmada öğretmenler, muhtar ve köy halkının iş birliğiyle okulun bahçe düzenlemesi yapıldı, 4 sınıf boyandı ve tadilat işleri tamamlanarak eğitime hazır hale getirdi.

Okulda görev yapan kadın öğretmenlere ise temizlik görevi düştü. Camları, masa, sandalye ve duvarları titizlikle silen ve süsleyen kadın öğretmenler, öğrencilerin temiz ve güzel dersliklerde bir yıl geçirmeleri için çaba harcadı.

Öğretmenler ve köylüler fedakarlık gösterdi

Okul müdürü Mehmet Uçar, okulların başlamasına kısa bir süre kaldığını ve eksiklikler konusunda öğretmen ve köylülerle bir araya gelip neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmada öğretmenler ve köylülerin büyük fedakarlıklar yaptığından bahseden Uçar, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız, köylümüz, velilerimizle beraber yeni eğitim-öğretim yılına okulumuzu hazırlıyoruz. Okulumuzda eksiği olan sınıflarımızın, kötü görünenlerin eksikliklerini arkadaşlarla beraber gideriyoruz. Badana boya yapıyoruz. Bunun dışında fayanslarımızda eksik olan yerler vardı, onları hallettik. Bahçe düzenimizi sağladık, bunun dışında eksikliklerimiz yok."

Birlik olunduğunda işlerin kolayca halledildiğini belirten Uçar, "Yapılan şeyler tek başımıza yapılacak şeyler değildi, devletimizin bize katkısı çok fakat her şeyi de devletten beklemiyoruz. Burada köy muhtarımız, okul aile birliği başkanımız, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz bize yardımcı olmasalar, zaten bu güzel okul ortamı ortaya çıkmazdı" dedi.

Boya çalışmaları devam ediyor

Gümüşpınar Köyü Muhtarı Hasan Altun ise okulda eğitime başlanmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anlatarak, şunları söyledi:

"4 yıldan beri biz bu okulla mücadele ediyoruz ve güzel oluyor. Müdürümüz eksikliklerini söylüyor, biz de elimizden geldiği şekilde karşılamaya çalışıyoruz. İnşaattan anlayan bir insanım, kalebodur sökülüyor, onu yapıyorum. Boyayı arkadaşlar yapıyor. Okulun ilk başta bahçe düzenlemesini yaptık. Orman İşletme Müdürlüğü arka bahçedeki peyzaj çalışmasını yaptı. Okulumuz şu anki konumuna ulaştı. Okul içerisinde bölüm bölüm boya çalışmaları devam ediyor."

"Çocuklarımız bizim en büyük yatırımımız"

Okulda boya yapan sınıf öğretmeni Yavuz Laçin de Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan meslektaşlarının kendilerinden daha zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Şu an onlar bizden daha zor işler yapıyorlardır. Biz de elimizden geldiğince toplumumuza, gittiğimiz yere faydalı olmaya çalışıyoruz, bunu gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Çocuklarımız bizim en büyük yatırımımız, en büyük geleceğimiz, her şey onlar için" dedi.

Kaynak: AA