Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Antalya'nın Korkuteli ilçesinde girişimci çiftçi Şükrü Doğrul, bir ilke imza attı.

Korkuteli'de yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karyağdı armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için oğlu tavsiyesiyle Çin'den bin adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Şükrü Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini söyledi.

Sevgililer ilgi gösteriyor

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten girişimci, şöyle konuştu:

"Bu armudu nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Oğlum bu ürünleri cazip hale getirmek istedi. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük."

[Fotoğraf: DHA]

Tanesi 10 lira

Şimdilik sadece bin tane ürettiklerini söyleyen Şükrü Doğrul, "Tanesini 10 liradan satışa çıkardık. Sayıyı çoğaltmayı planlıyoruz. Yeni kalıplar bulduk. Şu anda sadece iç pazara hitap ediyoruz. Tanınırlığı arttıkça yurt dışından da talep geleceğini düşünüyorum. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA