Giresun'un Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip gölde, özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Halk arasında "Sodalı Göl" diye de adlandırılan Mavi Göl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alıyor. 3 gölden oluşan bölge, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mavi Göl’ün masal diyarındaymış gibi bir his verdiğini anlatan Merve Likoğlu, şöyle konuştu:

"Mavi Göl gerçekten çok güzel. Soran olursa mutlaka burayı tavsiye edeceğim. Gölün rengi masallardaki gibi açık mavi. Gerçekten insanı etkiliyor. İyi ki geldim. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel bir yer. Çehresi, yeşilliklerin içerisinde olması insana huzur veriyor."

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA