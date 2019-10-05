Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdiven Köyü Ortaokulu'nun bahçesine spor alanı yapıldı.

Projeyi beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil yürüttü.

Yasin Serpil, amaçlarının öğrencileri sosyal anlamda geliştirmek ve donanımlı hale getirmek olduğunu söyledi.

Sahanın açılışında eski milli futbolcular da çocukların yanındaydı.

Eski Milli Futbolcu Sinan Kaloğlu, kendi adına çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz de buralardan, bu sahalardan geldik. Çocukların mutluluklarını paylaşıyoruz" dedi.

Eski Milli Futbolcu Hasan Kabze ise, şunları söyledi:

"Öğretmenlerin zihnindeki şeylerin faaliyete geçmesi gerçekten çok güzel. Bizler de onlarla beraber olduk. Güzel duygusal anlar da yaşadık. Gerçekten çok hoş bir ortamdı."

Çocuklar, sahaya futbolcuların imzaladıkları formalarla çıktı. Sahaya ve yeni toplarına kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kaynak: TRT Haber