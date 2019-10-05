Ekiyor, bakımını üstleniyor, emeklerinin karşılığını alıyorlar.

Kars'ın Selim ilçesi, Karahamza Zekariye Atilla Ortaokulu öğrencileri, uygulamalı organik tarım eğitimi alıyor.

Proje için okulun bahçesi seçildi. Oluşturulan 400 metrekare alana, patates ekildi.

Okul Müdürü Mürsel Kızıltaş, uyguladıkları proje ile ilgili şunları söyledi:

"Biz çocukların ellerinin toprağa değmesini çok önemsedik. Üretmelerinin ne kadar kendileri tarafından üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu, üretilen ve hazır alınan gıdalar arasındaki farkı çok iyi anlayabilmelerini sağlayabilmek adına ufak bir proje tasarladık."

Hasadı da kendileri yapıyor

Kızıltaş, "Çocuklarımızla buradaki tohumlama daha sonra yabani otların temizlenmesi sulanması aşamalarını hep beraber gerçekleştirdik. Eylül ayı itibariyle de hasat zamanı geldi bizim için" dedi.

Öğrenciler uygulamadan oldukça memnun. Toprak işlemeden hasada kadar her aşamayı kendileri yapıyorlar.

Öğrencilerin yeni hedefi ürün çeşitliliğini artırmak ve bahçelerini büyütmek.

Kaynak: TRT Haber