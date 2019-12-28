Yaşam

"Kalk Gidelim" özel bölümüyle yılbaşı gecesi TRT 1 ekranlarında

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:09 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:35

TRT 1 ekranlarında her cumartesi izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi, yılbaşı gecesi çok özel bir bölümle ekranlara gelecek. Ümit Besen, Hande Yener, İrem Derici ve İlyas Yalçıntaş dizinin konuğu olacak.