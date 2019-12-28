"Kalk Gidelim" özel bölümüyle yılbaşı gecesi TRT 1 ekranlarında28 Aralık 2019 Cumartesi 09:09 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:35
TRT 1 ekranlarında her cumartesi izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi, yılbaşı gecesi çok özel bir bölümle ekranlara gelecek. Ümit Besen, Hande Yener, İrem Derici ve İlyas Yalçıntaş dizinin konuğu olacak.
TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim, yılbaşı gecesinde çok özel bir bölümle ekranlara geliyor.
Hande Yener, Ümit Besen, İrem Derici ve İlyas Yalçıntaş, beğenilen şarkılarını "Kalk Gidelim" dizisinde TRT 1 seyircileri için seslendirecek. Yılbaşı gecesi, TRT 1 izleyicileri müziğe doyacak.
Sanatçılar, sevilen dizinin özel bölümüne konuk olacak ve yeni yıl eğlencesini doyasıya yaşatacak. Kalk Gidelim ekibi de onlara eşlik edecek.
Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin yer aldığı "Kalk Gidelim" dizisinin yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Salı akşamı saat 21.00’de TRT 1’de olacak.
Kaynak: TRT Haber