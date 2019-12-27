Mehmet Şirin Çiçek 38 yaşında.

Zeytinburnu-Bakırköy minibüs hattında çalışan onlarca şoförden birisi olan Çiçek’i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği minibüsü.

10 yıldır bu hatta çalışan Mehmet Şirin Çiçek minibüsünün içine ve dışına astığı tabela ve çıkartmalarla toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kadına şiddetten çocuk tacizine, hayvan haklarından engelli bireylere kadar birçok konuya değinen yazılar, yolculuların da büyük beğenisini topluyor.

Bu minibüs iyilik dağıtıyor

Çiçek, “İyilik Minibüsü” adını verdiği aracında topluma mesaj vermek istemesinin, yaşanan sorunları kendi sorunları gibi görmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Dünyada yaşayan bütün canlılara saygı duyduğunu belirten Çiçek, minibüsüne binen herkese de bu duyguyu aşılamak istediğini sözlerine ekliyor.

“Bu dünyada bir çocuğun canı acıyacaksa en fazla yere düştüğü için canı acımalı.”

İnsandan önce bir baba olduğunu vurgulayan Çiçek, çocuk tacizleri ve tecavüzlerinin, bu farkındalık yaratma projesinde başrol oynadığını söylüyor.

Kendimi kadın, çocuk ve hayvan hakları savunucusu olarak görüyorum.”

Mamalar İstanbul’un dört bir yanına dağılıyor

İyilik Minibüsü hem Mehmet Şirin Çiçek’in hem de sahipsiz sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Maaşının ve minibüsün gelirinin bir kısmını sokak hayvanları için ayırdığını söyleyen Çiçek, ayrıca minibüsünde sattığı suların gelirini de sokak hayvanlarının beslenmesinde harcıyor.

Aldığı kuru mamaları ufak paketlere bölen Mehmet Şirin Çiçek, yolcularından bu paketleri çevrelerindeki sokak hayvanlarına vermelerini rica ediyor.

Kendisinin bu istediğini hiçbir yolcusunun geri çevirmediğinin altını çizen Çiçek, paketlediği mamaların yolcuları sayesinde İstanbul’un dört bir yanına dağıldığını belirtiyor.



Kurgu: Naz İrem Üstündağ