Kuveyt'te öğretmenlik yapan ve daha önce Hristiyan olan 37 yaşındaki Filipinli Ramosa, Allahuekber Dağı istikametinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaya olarak ulaşıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma" programına katılma kararı aldı.

Ramosa, Allahuekber ile Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip askerin inanç ruhundan etkilendi.

[Fotoğraf: AA]

İslamı seçtikten sonra "Oni" olan adını "Abdullah" olarak değiştiren Ramosa, Türkiye'de sadece Sarıkamış'taki etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Müslüman arkadaşlarla tanıştım. Müslüman arkadaşlarımdan iyi şeyler gördüm ve öğrendim. Kampa geldiğimde bana bir kardeş olarak davranılıyordu. Müslüman arkadaşlarımın yanı sıra izcilik yürüyüşü de Müslüman olmam için bir sebep oldu" dedi.

[Abdullah Ramosa]

"Şehit askerlerin inançları, Müslüman olmamdaki en büyük sebep"

Yürüyüşte gördüğü ve yaşadığı duygusal atmosferle Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Ramosa, şunları belirtti:

"Oradaki şehit olan askerlerin inançları, Müslüman olmamdaki en büyük sebeplerden biridir. Yaşadıkları zorluklar ikinci bir sebep oldu ama arkadaşlarımdan İslam'ı görünce düşünmeye başlamıştım. Allahuekber Dağları'ndaki kamp ve askerlerin çektiği zorlukları hissedince bana ruhen bir katkıda bulundu. Bunlardan dolayı Müslüman oldum. Allahuekber Dağları'nda çok sayıda şehit oldu. Onları anmak için ve oraların bir parçası olabilmek için katıldım."

Müslümanlığın Allah'tan kendisine büyük bir hediye olduğunu söyleyen Ramosa, "Müslüman olduktan sonra umreye de gittim. Orada büyük bir hissiyatla Müslümanlığı hissettim. Geçen yazın Filipinler'e gittiğimde benim izcilerden biri de Müslüman oldu. Diğerlerinin de Müslüman olması duamdır" dedi.

Kaynak: AA