İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün saat 16.30'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada Ahmet Eren Uzun'un kullandığı otomobil, bir başka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma savrulurken otomobillerden biri, yolda yürüyen Ahmet Sural'a çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücü Ahmet Eren Uzun'un hafif şekilde yaralandığı kazada, diğer aracın çarptığı yaya Ahmet Sural, kazanın etkisiyle yola düşerek kafasını zemine çarptı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, önce yaralı sürücüye müdahale etti. Ahmet Eren Uzun, ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer aracın çarptığı yaya ise uzun süre ambulans bekledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kafasını asfalt zemine çarpan yaralı Ahmet Sural, bir süre sonra soğuk havanın da etkisiyle titremeye başladı. Kazayı görerek olay yerine gelen bir kadın, yaralı kişinin üşüdüğünü fark edince eve koştu.

Yardımsever kadın, bir battaniye ve yastık getirerek yaralıyı soğuktan korumaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendi çocuğumu görür gibi oldum"

Yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan Hatice Yılmaz, "Mutfakta çalışırken dışarıdan bir gürültü duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kişinin yerde yattığını, beyaz bir arabanın da karşı kaldırıma çıktığını gördüm. Hemen aşağı inerek yaralının yanına koştum. Durumunu görünce baktım ki üşüyor hemen eve giderek battaniye ve yastık alıp geldim. Yerdeki yaralıyı görünce sanki kendi çocuğumu görür gibi oldum, hiç düşünmeden bir an olsun yanından ayrılmadım" dedi.

Yarım saatlik bekleyişin ardından kaza yerine gelen ikinci bir ambulansla yaralı Ahmet Sural da hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA