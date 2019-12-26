Takvimler 27 Aralık 1919'u gösteriyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Ankara'ya geldi. O gün tarihin akışı değişti. Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi oldu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümününde çeşitli etkinlikler yapılacak. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki il protokolü Ata'nın huzuruna çıkacak. Daha sonra Garnizon Koşusu yapılacak. Koşu, Kara Harp Okulu'ndan başlayacak, Anıtkabir'de son bulacak.

Bir diğer tören de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı yer olan Dikmen Keklikpınarı'nda düzenlenecek. Ardından yine bu noktadan 84. Büyük Atatürk Koşusu başlatılacak. 10 bin 800 metrelik yarış, gar binası önünde sona erecek.

Kutlamalar kapsamında kortej de yapılacak. Saat 15.00'te Genelkurmay Kavşağı'ndan başlayacak olan yürüyüş Ulus Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak.

Kutlamalar kapsamında Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak: TRT Haber