Köy okulunun minik şefleri yaşlılar için yemek hazırlıyor26 Aralık 2019 Perşembe 15:16 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 17:05
Afyonkarahisar'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri, ustaları aratmayan incelikte yemekler hazırlıyor. Pişirdikleri yemekleri de köydeki yaşlılara ve hastalara dağıtıyor.
Aşçı önlüklerini giydiler, keplerini taktılar...
Minik şefler, köylerinde yaşayan yaşlı ve hastalar için mutfağa girdi.
Onlar Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesindeki Nuh İlkokulunun öğrencileri. Hayat boyu kullanacakları becerilerinin gelişmesi için açılan aşçı sınıfında, öğrenciler haftada 2 gün yemek yapıyor.
Çorbasından tatlısına menülerde yok yok.
Nuh İlkokulu öğretmeni Ömer Sezer, "Düzenli olmayı, disiplinli olmayı, sorumluluk almayı, iş birliği içerisinde hareket etmeyi öğreniyorlar'' dedi.
Haftanın menüsü öğrencilerin hünerli ellerinde ustalıkla hazırlanıyor. Paketlenen yemekler köydeki yaşlı ve hastalara kapı kapı gezilerek dağıtılıyor.
Milli Eğitim Müdürlüğünün ''Değerler Hareketi'' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, köy halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.
Kaynak: TRT Haber