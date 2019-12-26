Kanyona düşen karacayı belediye ekipleri kurtardı26 Aralık 2019 Perşembe 13:12 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 14:22
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda suya düşen karacanın yardımına belediye ekipleri koştu. Karaca, uzun uğraşların sonunda kurtarıldı.
Kastamonu'da Horma Kanyonu girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal havuza düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesine bildirdi.
Belediye ekipleri ihbar üzerine kanyona giderek alanda incelemelerde bulundu. Karacanın suyun içinde olduğunu gören belediye görevlilerinden İlker Pınar, suya girdi.
Uzun uğraşlar sonucunda, karaca düştüğü sudan kurtarılarak tekrardan doğal yaşamına salındı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, kurtarılan karacanın kayalıklara tırmanarak gözden uzaklaştığını, çıkarılmasa belki de karacanın suda hayatını kaybedeceğini söyledi.
Haber: Kazım Bolat