Çocuklarda uyku ve internet kullanımı...

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimini etkileyen bu iki önemli faktörle ilgili, anne-babalara uyarılarda bulundu. Öneriler sundu.

Bakanlık, uykunun yalnızca bir dinlenme aracı olmadığını, çocukların sağlıklı büyümesi için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bakanlık, çocukların internet kullanımına ilişkin ise, "elektronik cihazlar teknolojik bakıcı olmasın" uyarısında bulundu.

3 ile 5 yaş arasında ekran kullanımının bilişsel gelişimde ciddi azalmalara yol açtığını ifade etti.

İnternet kullanımında süre kadar, içeriğin de önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarla kaliteli vakit geçirilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Tarık Aşçı