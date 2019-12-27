Yaşam
Soğuktan üşüyen köpek tramvayla yolculuk yaptı27 Aralık 2019 Cuma 14:18 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 17:59
Eskişehir'de bir köpek, soğuktan korunmak için tramvaya bindi. Yolcular, tramvayda sakince oturan sokak köpeğine büyük ilgi gösterdi.
Eskişehir'de bir sokak köpeği soğuk havadan korunmak için tramvaya binerek yolculuk yaptı. Bir süre yerde yatarak giden köpeği hiçbir vatandaşın rahatsız etmemesi dikkat çekti.
Daha sonra uyanan köpeğin kafası bir yolcu tarafından okşandı. Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında gezen sokak köpeği, çarşı durağında inerek gözden kayboldu.
Haber: Mert Ergenç
Etiketler: tramvay Sokak köpeği soğuk hava eskişehir