Eskişehir'de bir sokak köpeği soğuk havadan korunmak için tramvaya binerek yolculuk yaptı. Bir süre yerde yatarak giden köpeği hiçbir vatandaşın rahatsız etmemesi dikkat çekti.

Daha sonra uyanan köpeğin kafası bir yolcu tarafından okşandı. Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında gezen sokak köpeği, çarşı durağında inerek gözden kayboldu.

Haber: Mert Ergenç