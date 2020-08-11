Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınıyordu, Trabzonspor sevdalısıydı.

Ailesine her zaman destek oldu

Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsledi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkat çekti.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında adıyla yaşatılıyor

Küçük yaştaki kahramanlığıyla gönüllerde taht kuran Bülbül'ün adı, memleketinin hemen hemen her yerinde çeşitli mekanlara verilerek yaşatılıyor.

Bülbül'ün ablası Yeter ile eniştesi Ruşen Fındık, Eren'in adını yaşatmak için yeni doğan çocuklarına, dayısı "Eren"in adını verdi. Şehit Eren Bülbül'ün adı doğduğu yer olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki okulu, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

Maçka Belediyesince de ilçede yeni yaptırılan camiye, Bülbül'ün adının yaşatılması için "Eren Bülbül Camii" denildi.

Yerli ve milli SİHA'ya Eren'in adı verildi

Ayrıca ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki bir ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane, Bekçiler mevkiinde de hatıra ormanı kuruldu.

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna katılan Dreamliner tipi uçağa, Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilirken, uçağın ilk uçuşu da Trabzon'a gerçekleştirildi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, haziran ayında sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

Somali'de de adı yaşatılıyor

Türkiye'nin dışında Bülbül'ün adına Somali'de de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı.

Ayrıca, şehit Eren Bülbül'ün adının yanı sıra giydiği "kara lastik"leri de Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulan Yaşayan Ayakkabı Müzesinde sergileniyor.