Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Eren Bülbül'ün gösterdiği kahramanlık da, şehit olmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımı da unutulmadı. Hesabında "biri de iyi ki varsın Eren demiyor" diye yazmıştı. Bu cümle Eren şehit olduktan sonra Türkiye tarafından paylaşıldı. Milyonlar arkasından hep bu cümleyi kurdu.

100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılan bir TB2'ye Eren ismi verildi.

Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz.



Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak.#iyikivarsınEren#AdıErenOlsun pic.twitter.com/dhJX5aioNN — BAYKAR (@Baykar_Savunma) 26 Haziran 2019

Konuyla ilgili twitter hesabından Baykar, "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak" açıklamasını 'iyi ki varsın Eren', 'Adı Eren olsun' etiketi ile yaptı.

Kaynak: TRT Haber