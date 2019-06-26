Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumunda konuştu.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve bugün Konsey'e sunduğu rapordan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası insan hakları soruşturması yürüten Callamard'a teşekkürlerini iletti.

Arslan, Callamard'ın soruşturmasının "korkunç suçun" faillerinin hesap verebilirliğini sağlama konusunda kendilerine umut verdiğine işaret ederek, Callamard'ın Türkiye'yi ziyaretinde yetkililerin bu ziyaretin verimli olması için büyük çaba harcadığını söyledi.

Türk makamlarının Callamard'a ve ekibine destek verdiğini vurgulayan Arslan, Türkiye'nin Özel Raportör'e cinayete ilişkin tüm bilgileri verdiğini ifade etti.

"Hiçbir ülke Türkiye kadar çaba harcamamıştır"

"Gerçekten hiçbir ülke bu olayın aydınlatılması için Türkiye kadar çaba harcamamıştır." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Callamard'ın adaletin yerini bulmasını ve bu suçun hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlayan önerilerini şiddetle destekliyoruz. Kaşıkçı'nın sonsuza kadar huzur içinde yattığından emin olmak için de uluslararası topluluğun tüm üyelerini bu önerileri desteklemeye davet ediyoruz. Bu ona ve matemli ailesine borcumuzdur."

Arslan, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorumlu, ilgili aktör ve ortaklarıyla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini de kaydetti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden 47 üyeli Konseyin 41'inci oturumunda, uluslararası bir insan hakları kuruluşu adına söz aldı.

"Benim adım Hatice Cengiz. Size burada bir kurban olarak hitap ediyorum." diyen Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın vahşice katledildiğini söyledi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, geçen hafta açıkladığı rapora ilişkin beklentilerini anlatan Cengiz, "Öncelikle rapor, uluslararası bir soruşturmanın yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. BM Genel Sekreterini, Callamard'ın bu soruşturma çağrısını desteklemesi için üye devletler nezdinde girişimde bulunmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Callamard'ın da söylediği gibi yaptırımların zamanı geldi"

Cengiz, Kaşıkçı'yı öldürme emrini kimin verdiğini bilmek istediğini vurgulayarak, "Naaşının nerede olduğunu bilmek istiyorum. Harekete geçmenizi istirham ediyorum. Callamard'ın da söylediği gibi yaptırımların zamanı geldi. Cinayetin ardındaki kişiler ve bunu örtbas edenler, hak ettikleri cezayı almalı." diye konuştu.

"Tarih, gerçeğe sadık kalanları ve olmayanları not edecektir." diyen Cengiz, Konsey üyelerini cinayetin aydınlatılması için harekete geçmeye davet etti.

Rapor geçen hafta açıklanmıştı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi, bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA