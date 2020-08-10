Fidanın ağaç olması için yıllar gerekir, ağaçların güçlü orman olması içinse on yıllar. 4,5 milyar yıldır gezegenimizi renklendiren bu örtü, sadece küçük bir kıvılcımla yok oluyor.

Ormanın kaybettiği sadece bitki örtüsü değil, içinde barındırdığı binlerce canlı ve doğal kaynak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türkiye bitki örtüsü açısından dünyada büyük bir alanı kaplıyor. Ancak yeşil ülkemizde neredeyse her gün orman yangını haberleri duyuyoruz. Her yıl ortalama 2300 adet yangın çıkıyor. Bunların büyük çoğunluğu başlangıç aşamasında yakalanıyor. Onları yakalamayı başaranlarsa ormanların kule bekçileri...

Tehlikelere karşı her an nöbetteler

Akdeniz’in incisi Toroslar, Adana Feke Orman Müdürlüğüne bağlı Aytepesi Şefliği Ziyaret Kule çalışanlarına emanet.

[Fotoğraf: TRT Haber]

1700 rakımlı bir tepenin zirvesindeki bu kulede, doğal yaşamın zorluklarına rağmen görevlerinin başındalar. Onların görevi büyük. Tarihte savaşlara bile konu olmuş “Toros sediri” ağaçlarıyla dolu bir ormanı koruyorlar.

Maceraları mayısta başlıyor, eylüle kadar sürüyor. Ailelerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, görevlerini severek ve özveriyle yerine getiriyorlar.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Köylülerle el ele mücadele...

Gözetleme kulesinde hava durumu sürekli kontrol ediliyor. Havanın yangına elverişli olduğu günlerde sıkça merkezi birimlere rapor veriliyor. Orman içinde ve çevresinde bulunan köylerde vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor, kamp ve piknik alanları sıkça denetleniyor.

Köylülerin iş birliği, erken müdahale konusunda büyük önem taşıyor. Yangın büyümeden, kuleden görülecek kadar dumanlar yükselmeden önce Orman Yangını İhbar Hattını arayan duyarlı vatandaşlar, bir facianın önüne geçebiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yangın çıkması durumunda ise, kule ilk müdahalenin yapıldığı ekiplere haber veriyor. Yangının büyüklüğüne, yayılma hızına ve bulunduğu bölgeye göre koordinasyon sağlanıyor.

“Bir orman kolay yetişmiyor”

Yangın gözetleme kulesi görevlisi Mehdi Parlakağaç’a göre çıkan yangınların en büyük sebebi insani hatalar:

“Pikniğe gidildiğinde mangal ateşini söndürmeleri gerekiyor, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu ormanlar hepimizin, bir orman kolay yetişmiyor.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yangın ekibinin arazöz operatörü Mustafa Sayın ise izmaritlerin çevreye atılmasına tepkili.

“İzmaritler tehlike saçıyor. İnsanlarımız eskisine göre biraz daha bilinçlendi ama daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.”

Kurgu: Bertuğ Ulukan