Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çay ocağı işleten ve insanları kitap okumaya teşvik etmek için kampanya başlatan Murat Yanmaz, kitap okuyan müşterilerine çay ikram ediyor.

Çay ocağının bir bölümüne kitaplık yaptıran Yanmaz, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yanmaz, kitabın özetini çıkaran müşterilerine ise bir hafta boyunca çayı ücretsiz servis ediyor.

Her yaştan müşterinin kitap okumak için çay ocağına gelmesi Yanmaz'ı memnun ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"Herkesi buraya kitap okumaya bekliyoruz"

Murat Yanmaz, müşterilerini okumaya teşvik etmek istediğini, bu amaçla farklı türlerden kitapları onların beğenisine sunduğunu söyledi.

Yanmaz, "Çay ocağımızda farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Kitap kampanyası düşündük. Çevremizden, dostlarımızdan rica ediyoruz; ellerinde okumadıkları kitapları varsa bize getirsinler" dedi.

Okumanın önemine işaret eden Yanmaz, "Vatandaşlarımız buraya gelerek raftaki kitaplardan birini seçerek okuyor. Ben de okuyan arkadaşlarımıza çayı ücretsiz veriyorum. Kitap her zaman okunmalı, biz de kendimizce okumaya çalışıyoruz. Herkesi buraya kitap okumaya bekliyoruz" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Sigarayı bırakana da bedava"

Murat Yanmaz, kitabın özetini çıkaranlara ise 1 hafta boyunca ücretsiz çay servisi yaptığını söyledi.

Çay ocağındaki kitaplığı büyüterek kitap sayısını 1000'e çıkarmak istediklerini anlatan Yanmaz, "Kitaplarımızın parayla ilişkisi yok. Kitaplığımız genişleyecek ve 1000'e yakın kitap gelecek. Ayrıca şöyle de bir planımız var; 1000 kitabın bir kısmını çay ocağımıza ayıracağız, diğer kısmını ise uygun fiyata isteyenlere satacağız. Buradan gelen gelirle ise bir öğrencimize burs vermek istiyoruz" dedi.

Sigara bağımlısı müşterilerini de bu alışkanlıktan vazgeçirmek için kampanya yaptığını belirten Yanmaz, "Müşterimizi etkilemeye, doğru şeylere yöneltmeye çalışıyoruz. Kitap okumak bunlardan biri. Ayrıca sigarayı bıraktığını kanıtlayan olursa ona bir hafta boyunca çay bedava" bilgisini paylaştı.