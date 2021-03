Ekiplerin en büyük yardımcıları hassas burunlu köpekler.

“Sessiz dostlarımıza çok güveniyoruz ve herkesinde güvenmesini istiyoruz. Onlar bu işi hiç karşılık beklemeden en iyi şekilde yapıyorlar”

Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanlığı çalışanları, mesai arkadaşlarından bu sözlerle bahsediyor.

Ankara’da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) bulunan Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı, yurt içi ve yurt dışı görevlerinde her zaman en önde yer alıyor.

Timin içerisinde Operasyon Köpek Timleri ve Arama Kurtarma Köpekleri Timi bulunuyor.

Arama kurtarma köpeklerinin önemi, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremiyle çok daha iyi anlaşıldı. Bunun üzerine köpeklerinin eğitimine hız verildi.

2011 Van depreminde ise Arama Kurtarma Köpekleri canlıların enkazdan kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Başarılarla dolu faaliyetlerin kahramanlarının bir günlük eğitimine TRT Haber tanıklık etti.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Elazığ ve İzmir ve Van depreminde, büyük rol oynadılar

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde görev yaptıklarını söyleyen Köpek Unsurları Bölük Komutanı, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, “Arama kurtarma timimizin içerisinde canlı arama köpekleri ve kadavra arama köpekleri ön plana çıkıyor. Elazığ, İzmir ve Van depreminde, büyük faaliyetler gösterdiler. Birçok vatandaşımızın canlı çıkarılmasına yardımcı oldular. Kadavra köpeklerimizde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın bulunmasında önemli rol oynuyorlar” diyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Köpekler artık tüm hareketi ezberledi, komut bile beklemiyor”

Bölük Komutanı Gördü, JÖAK’ta ileri branş eğitimleri verildiğinden bahsetti.

Eğitimlerin ardından köpekler, arama kurtarma faaliyetlerine hazır hale getiriliyor.

“Köpeklerimizin eğitimleri görevimiz olmadığı sürece her gün devam ediyor. Köpeklerimiz JAKEM Komutanlığı’nda temel eğitimi aldıktan sonra komutanlığımıza geliyor, biz burada ileri eğitimlerini veriyoruz. Eğitimlerimizde genelde her sabah parkurlarda eğitim yapıyoruz. Daha sonra her köpeğimizin ayrı ayrı branş eğitimleri oluyor. Her gün aldıkları eğitimden sonra köpekler her hareketi ezberledi, komut bile beklemeden birçok hareketi kendi yapacak konuma geldiler.“

“Mavi ve Negro ilki başardı”

27 Ocak Çarşamba günü, Çanakkale Ayvacık Barajı göletine araç düşmüş ve iki kişi kaybolmuştu.

Çanakkale'ye getirilen suda kadavra arama köpekleri Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro', devam eden eğitimleri sırasında Türkiye'de ilk kez suda kayıp kişi arama çalışmasına katıldı.

Mavi ve Negro, ilk gün suda 2 noktada koku alarak, tepki verdi.

Arama çalışmalarının ikinci gününde Mavi, Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu yere yakın bir noktada, üçüncü gününde de kayıp otomobilin yakınındaki noktaya tepki verdi. Bunun üzerine aynı noktalara Negro götürüldü. Negro da Mavi ile aynı tepkileri verdi.

8 gün sonra, 'Negro', otomobilin çıkarıldığı noktada yeniden tepki verdi. Dagıçlar, kısa süre sonra Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

“Bu eğitim ilk defa yapıldı, denendi ve başarılı olduk”

Başçavuş Mehmet Gördü, “Kadavra köpeklerimiz, Çanakkale Ayvacık’ta boğulan vatandaşımızın bulunmasında önemli rol oynadılar. Türkiye’de sadece su üstü kadavra arama eğitimi alan İki köpeğimiz var, başka hiç yok. Bu eğitim ilk defa yapıldı, denendi ve başarılı olduk. Kendimizi geliştirmek adına eğitimlerimize devam edeceğiz.”

“Biz sessiz dostlarımıza çok güveniyoruz”

Köpeklere mümkün olduğukça farklı bölgelerde eğitim verdiklerini anlatan Bölük Komutanı Gördü, köpeklerin eğitimleri için bunun önemli olduğunu söyledi.

“Türkiye’deki tüm vakalara gitmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinde de görev yapmaya hazırız. Biz sessiz dostlarımıza çok güveniyoruz. Onlar bizim mesai arkadaşımız.”

Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı’nın vatandaşlara bir de mesajı var:

“Hayvanlara kötü davranan vatandaşlarımız var, unutmasınlar ki bir gün o sessiz dostlarımıza muhtaç olabilirler…”