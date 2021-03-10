Salgın sürecinde kitap üretiminde yüzde 22 oranında artış yaşandı. En çok klasikler, romanlar, yabancı dil, hobi ve kişisel gelişim kitapları öne çıktı. 2020 yılında okuma alanları da çeşitlendi, daha önce tercih edilmeyen türlere ilgi arttı.

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Online kitap satışları yüzde 100 arttı

En büyük ilgi online kitap satışları ile sesli kitap mecralarına gösterildi. Hatta bu ilgi rekor düzeye ulaştı...

Türkiye Yayıncılar Birliği verilerine göre online kitap satışları yüzde 100, çocuk kitap satışları yüzde 200 arttı. Daha önce internetten hiç işlem yapmamış 3 milyon kişi, internet üzerinden alışverişe başladı. İnternetten satışların 10 senede kazanacağı pazar payı, sadece birkaç ayda kazanıldı. Salgın sürecinde dijitalleşmenin yükselişini İletişim Stratejisti Fatmanur Erdoğan'la konuştuk.

[İletişim Stratejisti Fatmanur Erdoğan / Fotoğraf: TRT Haber]

"Artık dijitalleşme daha çok hayatımızın içinde ve her zaman elimize bir kitap alarak okuma lüksümüz olmayabiliyor. Dijital kitap okumanın şöyle bir avantajı var; elinizde bir akıllı cihaz olduğu zaman çok farklı kitapları tek bir cihaz içersinde tutabiliyorsunuz. O yüzden bir kitaptan sıkıldığınız zaman diğer bir kitaba dönebiliyorsunuz ya da bir iş yaparken ya da araştırma yapmak istiyorsanız, cihazınızın içinde bir sürü kitap varsa o kitaplar arasında araştırma yapıp hatta aradığınız bilgiyi bulabilmek de çok kolay olduğu için, sesli olan mecralara ihtiyacımız biraz daha yükseldi."

Sesli kitaba talep arttı

E-kitaplar nispeten basılı kitaba göre daha az tercih edilse de, sesli kitaplar yürürken, arabada, evde işi yaparken, hatta yemek yaparken dinlenebildiği için ilgi görmeye başladı. Sesli kitap dinleme oranındaki artış bu süreçte yüzde 45 oldu.

[Fotoğraf: Getty]

"Sadece basılı kitap değil sesli kitap alışkanlıklarımızın da yükseldiğini görüyoruz. 2019 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 315 oranında sesli kitap dinleme alışkanlığımız yükselmişti. 2020 yılında da bu yüzde 45 oranında artmış ve 2021 yılında çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Dijital ortamlardan bilgi edinebilme imkanı, bizi çok farklı ortamlarda bilgiyi özümsemeye doğru götürecek. Yürürken kitap okuyabileceksiniz, spor yaparken, evde iş yaparken ya da yatmadan önce elektriği açmadan, sesli olarak kitap dinleme imkanınız olacak. Bana kalırsa bu açıdan 2020 yılını verimli geçirdiğimizi söyleyebilirim. Zaten baktığımız zaman podcast'lerin artışını da görebiliyorsunuz ya da sesli diyalog kurabileceğimiz platformların da yükselişe geçtiğini görebiliyorsunuz. O yüzden önümüzdeki dönemlerde de çok çeşitli alternatiflerin hayatımızın içerisinde olacağını söyleyebiliriz."

[Fotoğraf: Getty]

Salgın sürecinde gazeteler de daha yüksek oranda online olarak okunmaya başladı. 26 ilde yapılan Kadir Has Türkiye Eğilimleri araştırmasına göre gazetelerin online okunma oranı yüzde 62'ye ulaştı.