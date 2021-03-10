Pazarcık ilçesindeki Bağlama göleti, Kahramanmaraş kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta. Gölette yüzlerce nilüfer çiçeği bulunuyor.

Göletteki nilüfer çiçeği endemik tür olması sebebiyle yasal koruma altında. Bu nadide çiçekleri koparmanın cezası ise 73 bin lira.

Ancak yasaklara rağmen nilüfer çiçeği insan eliyle yok ediliyor. Gölete atılan atıklar nilüferlerin yaşam döngülerini tehdit ediyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yakup Cüci gölet çevresinde piknik yapanların buna sebep olduğunu söyledi:

"Bu tip yerlerin etrafında kontrolsüzce piknik yapılmasına müsaade ediliyor. Onlar da gittiği zaman kullandıkları plastik malzemeleri çevreye atıyorlar. Onun sonuncunda da göldeki canlılar da bitkiler de bundan olumsuz olarak etkileneceklerdir eninde sonunda."

Nilüferlerin varlığını sürdürebilmesi için yetiştiği bölgenin koruma altına alınması isteniyor.