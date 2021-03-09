Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"Hiçbir zaman ben kendimi de usta olarak görmüyorum zaten"

Yapımcı Birol Güven, Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesajı paylaştı. Öztekin'in mesajda söyledikleri...

"Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim... Şu andan itibaren 62. yaşı idrak etmeye başlamış bulunuyorum. Biz 24 Ocak 2012'de başlamışız Seksenler'e. Yani 24 Ocak'ta 9. yılımızı kutlamış olacağız. Türk dizi tarihine baktığın zaman herhalde 3 veya 4 dizidir bu kadar süren. Aslında baktığın zaman ben 61 yılımın 9 yılını burada geçirmişim. Nereden baksan yaşımın 6'da 1'i. Çok önemli bir iş yaptık arkadaşlar. Gerçekten işin başından beri bir aile olduk. Maalesef aramızdan kaybettiğimiz ağabeylerimiz oldu. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum gerçekten. Güzel bir işe imza atıyoruz, imza attık.

İlk başta ilk işi olanlar vardı. Daha sonra onlar oyuncu oldu, kalfa oldular, çırak oldular ve böylece gidiyor bu iş. Çok güzel bir duygu bunları beraber yaşamak. Bakın, 'Usta oldu' demedim. Hiçbir zaman ben kendimi de usta olarak görmüyorum zaten çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun bence çünkü öğrenme bitiyor o zaman. Öğrenmeye devam... Benim sizlerden çok çok şey öğrendiğim var. Mutlaka benden de sizin öğreneceğiniz vardır. Ancak mühim olan karşılıklı sevgi, saygıdır, güzelliktir. Ben sizin gibi güzelliği aşağı yukarı 9 yıldır yaşıyorum. Çok çok teşekkürler. Öteki yaşlarımda tekrar kutlamak üzere."

[Fotoğraf: AA]

"Şiirle veda etti, çok da güzel bir şiirdi"

Türkiye'nin "Kavuklu Üstadı"nı, Birol Güven TRT Haber canlı yayınında anlattı.

Ailece görüştüklerini söyleyen Güven, "Pazar günü 11.30 civarında bana bir şiir göndermişti. Ben başka bir şeyle uğraşıyordum çünkü şiir 6 dakikalık bir şiirdi. Hemen dinleyemedim, yarım saat sonra döndüm ona. Fakat benim mesajımı okuyamadı. Çünkü sanırım o arada oldu kalp krizi. Şiirle veda etti, çok da güzel bir şiirdi" dedi.