Gaziantep'te Ömer Töremen, Siyah Çekirge isimli bisikletiyle 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı.

Dört yıldır durmaksızın dağ, bayır pedal çeviren ve doğada konaklayan Töremen, hedefinin bisiklet ile dünya turuna çıkmak olduğunu söyledi.

“Bisiklet turları daha sonra bende bir tutkuya dönüştü”

Bisikleti ile başladığı şehir gezilerinin kendinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Töremen, gezileri sırasında ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlattı:

"Türkiye'nin 81 ili ile yavru vatan Kıbrıs'ta bulunan 6 ili bisikletle gezerek 87 ili ziyaret ettim. Başladığım bu bisiklet turları daha sonra bende bir tutkuya dönüştü. Beslenmemi doğadan karşılıyorum. Doğada bulduğum ahududu, kuşburnu, böğürtlen elma, armut tarzı orman ürünleri ile besleniyorum. Günlük giderim 1-2 lirayı aşmıyor. "

Kat ettiği 79 bin kilometre yolu Siyah Çekirge ismini verdiği bisikletiyle yaptığını söyleyen Töremen, kendisine daha donanımlı bisiklet hediye etmek isteyenlerin de tekliflerini reddettiğini söyledi.

“Doğada daha keşfetmem gereken çok şey var"

Turlarını pandemi döneminde de hiç aksatmadan devam ettirdiğini kaydeden Töremen, doğada konakladığı için birçok zorlukla karşılaştığını söyledi. Zaman zaman yaban hayvanlarla karşılaştığı belirten Töremen, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Doğada konakladığım için bazı zorluklarla da karşılaşıyorum. Gece uyandığımda yanımda domuzların olduğunu da gördüm, tilkilerin ve tavşanların olduğunu da gördüm. Birlikte oturup erzaklarımı yediğimiz de oldu. Turlarımı pandemi döneminde de sürdürdüm. Sağlığım elverdiği müddetçe turlara devam etmeyi düşünüyorum. Psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Doğada daha keşfetmem gereken çok şey var."

Töremen, bundan sonraki hedefinin de yine bisikleti ile dünya turuna çıkmak olduğunu, bunun için de gerekli çalışmalara başladığını kaydetti.