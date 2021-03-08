Bursalı balıkçı ile Leylek Yaren bu sene de bir arada
Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile Leylek Yaren’in dünyada ilgiyle izlenen buluşması bu sene 10’uncu göç yılında yine gündemdeydi.
Göç mevsiminin başlamasıyla, Avrupa Leylek Köyü Ağı’na üye olan Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi’nde nefesler tutuldu.
Bursalı Balıkçı Adem Yılmaz ile Leylek Yaren’in dünyada ilgiyle izlenen buluşması beklenmeye başladı.
Yaren yine Adem Yılmaz’ın kayığına kondu
Hazırlanan göl manzaralı yuvada görülen Yaren, balıkçıyı göl üzerinde görmesinin ardından kayığa kondu ve ikili hasret gidermeye başladı.
“Geç geldi ben biraz strese girdim. Hatta köylü bile strese girdi ama şükürler olsun dün geldi. Bugün de kayığıma bindi. O kadar sevinçliyim ki anlatamam.”
Dünyada ilgiyle izleniyor
Buluşmanın ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Karacabey Belediyesi de bu yıl Yaren’in yuvasından internet üzerinden canlı yayın yaptı.
Yetişkin leyleklere çip takılamaması nedeniyle, bu sene Yaren’in yavrularına çip takılacağı ve hareketlerinin insanlara izlettirileceği açıklandı.
Festivalde ödül almıştı
Adem Yılmaz ile Yaren'in dostluğu anlatan belgesel, Çekya'da Prag Film Festivali'nde ödül almıştı.
Haber: Ferhat Özkaner
Kamera: Mustafa Tuncal
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