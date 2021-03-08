Göç mevsiminin başlamasıyla, Avrupa Leylek Köyü Ağı’na üye olan Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi’nde nefesler tutuldu.

Bursalı Balıkçı Adem Yılmaz ile Leylek Yaren’in dünyada ilgiyle izlenen buluşması beklenmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yaren yine Adem Yılmaz’ın kayığına kondu

Hazırlanan göl manzaralı yuvada görülen Yaren, balıkçıyı göl üzerinde görmesinin ardından kayığa kondu ve ikili hasret gidermeye başladı.

“Geç geldi ben biraz strese girdim. Hatta köylü bile strese girdi ama şükürler olsun dün geldi. Bugün de kayığıma bindi. O kadar sevinçliyim ki anlatamam.”

[Fotoğraf: DHA]

Dünyada ilgiyle izleniyor

Buluşmanın ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Karacabey Belediyesi de bu yıl Yaren’in yuvasından internet üzerinden canlı yayın yaptı.

Yetişkin leyleklere çip takılamaması nedeniyle, bu sene Yaren’in yavrularına çip takılacağı ve hareketlerinin insanlara izlettirileceği açıklandı.

Festivalde ödül almıştı

Adem Yılmaz ile Yaren'in dostluğu anlatan belgesel, Çekya'da Prag Film Festivali'nde ödül almıştı.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal