Gaziler Mahallesi'ndeki evinde engelli çocuklarıyla yaşayan Asiye Köse, kiraladığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Eşi ise yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya taşındı.

Zihinsel engelli 45 yaşındaki Yasemin, bedensel engelli 35 yaşındaki Servet ve 20 yaşındaki Özge ile zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Köse, anne yüreği ile takdir topluyor.

[Fotoğraf: AA]

"45 yıldır çocuklarımın hizmetindeyim"

Hayatını engelli çocuklarına adayan kadın, onlara bebek gibi bakıyor:

"Yaşları 45, 35 ve 20 olan ikisi kız üç evladımla kirada yaşıyorum. Babaları 20 yıl önce beni ve çocukları terk edip gitti. Aldığımız bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyoruz. Tüm zorluklara bu şekilde göğüs germeye çalışıyoruz. Tüm dünya kadınlarına sesleniyorum elinizdeki her şeyin kıymetini bilin. Üç engelli evladım var ve tüm varlığımı onlara adadım. Onlar için gece gündüz uyumadım. Yaklaşık 45 yıldır gece gündüz çocuklarımın hizmetindeyim. Allah razı olsun devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor."