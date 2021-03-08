Yozgat'ın Tayıp köyünde yaşayan kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi Kadınlar Günü'nde de bahçede çapa yapıyor, ahırda hayvanlarının bakımını üstleniyor.

Kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu mesailerinde, ev işleri başta olmak üzere süt sağıyor, hayvanlarını besliyor, tarlada çapa yaparak toprağı işliyor. Anadolu kadınının mesaisi hiç bitmiyor.

Kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor

Anadolu köylerinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde de çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Köyde evin geçim yükünü üstlenen kadınlardan Ümmühan Kocamaz süt, yoğurt, peynir ve tereyağı yapıp satıyor. Elde ettikleri gelirle 2 çocuğunu büyütüp üniversite okutan Kocamaz, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Köyde yaşayan Sultan Kahriman da kadınlar gününde üretmeye devam ettiklerini söyledi:

"Kadınlar günümüz hayvanlarımızla ilgilenerek geçiyor. Sabah kalkıyoruz, ineklerimizi sağıyoruz, buzağıları besliyoruz, sütçü geliyor süt satıyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, kendi kazancımızla kendimizi idare ediyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz, evin bütün yükü bizim üzerimizde. Eşimle birlikte el birliğiyle işimizi yapıyoruz."