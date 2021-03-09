Kenan Balcı. Nam-ı diğer Balıkçı Kenan.

40 yılı aşkın süredir balıkçılık sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kenan Balcı, balıkçılıkla ilgili tecrübelerini insanlarla paylaşmak ve bu canlıları meraklılarıyla tanıştırmak için farklı bir yol seçti.

Beylikdüzü’nde kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumyaladığı yüzlerce balık ve deniz canlısını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Denemekten vazgeçmedi

Mesleğinin ilk yıllarında öğrencilerin hem ödevlerini yapmak hem de balıkları tanımak için kendisine geldiğini söylüyor Kenan Balcı.

Her balığın da her mevsimde bulunmaması nedeniyle öğrencilerin yanından üzgün ayrıldıklarını hatırladığını belirten Balcı, müze kurma fikrinin o yıllarda oluştuğunu anlatıyor.

Önceleri bu deniz canlılarını muhafaza etmek için tuzlama ve kurutma gibi yöntemler denense de sonuç başarısızdı.

Denemekten vazgeçmeyen Balıkçı Kenan, mumyalama yöntemini deneyerek, bu deniz canlılarını ölümsüzleştirmeyi başardı.

En ufağından en irisine

Müzede sergilenen deniz canlılarının toplam ağırlığı 40 tondan fazla.

Özel yöntemlerle mumyalanmasının ardından bu canlılar her yıl düzenli olarak periyodik bakımlardan geçiriliyor.

Hamsi gibi ufak balıklardan tonlarca ağırlıktaki köpek balığına kadar sayısız deniz canlısını barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezmek ise ücretsiz.

Müzeye her daim yerli ve yabancı birçok deniz sevdalısının geldiğini belirten Kenan Balcı, herkesin hayatında en az bir defa bu müzeyi gezmesi gerektiğini söylüyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

