Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sanatçı Rasim Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlanacak
[Fotoğraf: Depophotos]
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının bugün saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının beklendiği cenaze namazından önce Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.
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