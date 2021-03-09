Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Gümüşhane Valiliği artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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