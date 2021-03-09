Gümüşhane Valiliği artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.