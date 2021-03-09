Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları ve 4 kişinin testinin pozitif çıktığı Çatak köyünün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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