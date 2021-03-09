Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta bir evde 45 sikke ve 75 tarihi obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 sikke ve çeşitli ebatlarda 75 obje ele geçirildi.
Polis ekipleri, çok sayıda sikke ve obje bulunduğu bilgisi üzerine Ü.A'nın evine Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
45 sikke ve 75 obje bulundu
Evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 45 sikke, çeşitli ebatlarda 75 obje ile define arama dedektörü ve alan tarama cihazı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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