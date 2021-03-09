Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı
Konya'da tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçu işledikleri öne sürülen 14 şüpheli için polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 ayrı olayda 23 mağdura yönelik tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçu işledikleri öne sürülen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Etiketler: Konya
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