Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Serter idaresindeki otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki tırla Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Serter ile otomobildeki Ümmühan, Emir ve Savaş Alaca, Ayşe İkis yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yabancı plakalı tırın şoförü Z.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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