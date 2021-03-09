Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda karaya oturan yük gemisi sökülüyor
İstanbul Zeytinburnu sahilinde karaya oturan ve kurtarılma imkanı bulunmayan kargo gemisi hurdaya ayrılmak üzere sökülüyor.
Zeytinburnu sahilinde karaya oturan ve kurtarılma imkanı bulunmayan "STREAMLINE" isimli kargo gemisi hurdaya ayrılmak üzere sökülüyor.
Ahırkapı bölgesinde demirliyken 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenen ve sancak tarafından karaya oturan "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin kurtarılamayacağı yönünde rapor hazırlandı.
Söküm işlemi 45 gün sürecek
Rapor doğrultusunda 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin sökümüne başlandı. 20 kişilik ekiple oksijen kullanılarak sökülen geminin parçaları geri dönüşüme kazandırılacak.
Söküm işleminin 45 gün süreceği öngörülüyor.
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