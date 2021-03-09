Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 15 yaşındaki Tamer Arslan, yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları uyandırmak için odasına girdi.
Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümünde enerji içeceği şüphesi
Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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