Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi Harran Kalesi'nde cihazla inceleme yapan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harran Kalesi'ne kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak giren ve cihazla inceleme yapan 2 şüpheli, kaymakamın dikkati sayesinde gözaltına alındı.
Tarihi Harran Kalesi'ne gelen 2 kişi, kendilerini özel harekat daire başkan vekili ve emniyet müdürü olarak tanıtarak kazı alanına girdi.
Yanlarında getirdikleri yer arama cihazıyla (jeoradar) inceleme yapan 2 şüpheli, bölgede inceleme yapan Harran Kaymakamı Cihat Koç ile karşılaştı.
Kendilerini devlet görevlisi olarak tanıttılar
Kaymakam Koç, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerin durumundan şüphelenerek bu kişilerin alandan ayrılmalarını engelledi ve haklarında inceleme yaptırdı.
Şüphelilerin kamu görevlisi olmadıklarının belirlenmesinin ardından Kaymakam Koç'un koruması C.L. ile T.G.'yi etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı UNESCO
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