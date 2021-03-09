Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da yangın: 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katındaki dairelerinde mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu kurtarıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daireden çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sırasında dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı.
Kurtarılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
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