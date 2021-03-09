Millet İttifakında mesaj krizi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınlar günü mesajını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Genel Başkanı Pervin Buldan üzerinden verdi.

İki ismi birlikte kullandığı paylaşım sonrası tartışma çıktı. İyi Parti Grup Başkan Vekili "Bizim muhatabımız CHP Yönetimi" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Ben beklerdim ki İmamoğlu şehit analarının kadınlar gününü kutlasın"

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yok, muhatapları açısından değerlendiriyorum. Biz kurumsal kimliği ile CHP ve yönetimini tanırız. Ben beklerdim ki sayın İmamoğlu, şehit öğretmen Aybüke hanım nezdinde bütün şehit analarımızın da kadınlar gününü kutlasın. İstanbul'da yaşayan kadınların da sorunları var. Bu kadınların sorunlarını çözmek üzere biraz daha odaklanması çok daha doğru olur diye düşünüyorum." dedi.

Mesaj üzerinden yaşanan tartışmaya HDP'den yanıt geldi. Söz konusu paylaşımda ismi geçen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tepkisini grup toplantısında verdi.

Buldan, "Biz kadınlar her şartta her koşulda yan yana gelmekten asla geri adım atmayacağız. Kadınların ittifakından rahatsız olduklarını biliyoruz, olsunlar. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.