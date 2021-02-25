Özel Harekat Başkanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak 1983’ten bu yana Ankara Gölbaşı’nda görev yapan Özel Harekat polislerinin, silah arkadaşlarının yanı sıra sırtlarını dayadıkları çok özel dostları da var. “Can dost” diye tarif ettikleri yol arkadaşları eğitimli köpekler.

Timleriyle birlikte hareket eden, önsezileriyle pek çok tehlikeyi fark edip uyaran bu köpeklerin bulundukları konuma gelmeleri için çok sıkı ve zorlu bir eğitimi tamamlamaları gerekiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Eğitimleri doğumlarıyla başlıyor

Operasyonlarda önemli rolleri bulunan köpeklerin eğitimleri doğumlarıyla başlıyor. Beslenmelerinden rutin pratiklerine kadar belli bir program ve disiplin içerisinde büyüyorlar.

Operasyon Köpekleri Grup Amiri bu eğitimin, karşılaşabilecekleri her türlü duruma adapte olabilecekleri şekilde uygulandığını söylüyor.

“Köpeklerimiz timlerimize yardımcı unsur olarak, arazi ve meskun mahal operasyonlarında kullanılıyor. Köpeklerimizi saldırı ve iz takibi branşlarında yetiştiriyoruz. Kara deniz hava gibi bütün ortamlarda köpeklerimiz görevlerini yerine getiriyorlar. Köpeklerimizin bizlerle her türlü operasyonu yapabilmesi için doğumlarından itibaren Özel Harekat personeliyle eğitimlerine devam ediyor. Bizimle karşılaşabilecek her türlü duruma adapte edilecek şekilde eğitiliyor.”

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

“Normal canlılar kaldıramaz”

Operasyon köpeklerinin eğitiminin temelinde saha olgusu yatıyor. Sahada karşılaşılabilecekleri her durum öncesinde simüle ediliyor.

“Eğitimlerde her türlü silah, zırhlı araç, helikopter gibi envanterimizdeki tüm araç gereç ve tesisata alıştırılıyor. Bu sahada karşılaştıkları durumlara anında adapte olmalarını sağlıyor. Bu elbette zorlu bir süreç. Normal bir canlının maruz kalabileceği, kaldıramayacağı psikolojik ve fiziksel aktivitelere dayanıklı hale getiriliyorlar. Hazırlıklı ve donanımlı hale geliyorlar.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Onlar bizim için köpekten öte”

Grup Amiri, yol arkadaşlarından bahsederken, onları tim personeli olarak tanımlıyor.

“Aslında bahsederken köpek diyoruz ama onlar köpekten öte, tim personelleri. Operasyonda sırtımızı dayadığımız bir yol arkadaşımız. Onlar bizim için kahraman, köpekten öteler. Çünkü bir ekipte herkes birbirine canını teslim eder. Can dostlarımıza da canımızı teslim etmekten şüphe duymayız.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Hendek olaylarında kendini feda etti”

Onlara kahraman denmesinin arkasında hüzünlü hikâyeler var. Pek çok köpek korumakla yükümlü oldukları yol arkadaşları için canlarını feda etmekten geri durmamış.

“2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin’de Atmaca 7 operasyonunda, Belçika Malinois ırkı Özel Operasyon Köpeği ‘Zehir’, terör grubunu etkisiz hale getirip, kendini feda ederek tim personelinin hayatını kurtardı.”

[Operasyon Köpeği ‘Zehir’]

Operasyon köpekleri Grup amirliğinde görevli polis memuru, ‘Zehir’ adında köpeklerinin gösterdiği kahramanlığı saygıyla anıyor.

“Bu köpeklerimiz başkanlığımız zamanında terörle mücadelede edinmiş oldukları tecrübeler sonucunda, personele yönelik zayiatlarını minimuma indirilebilmesi ve arkadaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için eğitilmişlerdir. Bunun için canlarını feda etmekten geri durmuyorlar. Hendek barikat olaylarında arkadaşlarımız bir binaya girmek için terör örgütünün kazmış olduğu tünellerden ilerlerken ilk başta köpeği bina içerisine yönlendirmişler. Köpek teröristi bularak etkisiz hale getirmek amacıyla hamle yapmış o esnada terörist elinde bulunan bombayı patlatarak hem köpeğin ölmesine hem de kendinin ölmesine sebep olmuştu. Kahraman köpeğimiz ‘Zehir’de böylelikle bir timin hayatının kurtardı.”

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Özel harekat timleri köpeklerini yanlarından ayırmıyorlar. Can dostları büyürken, eğitim alırken birlikteler. Aralarında bu nedenle çok sıkı bir bağ var ve bu bağ bu gün pek çok yaşamın devam ediyor olmasının en önemli nedenlerinden birisi.

[Fotoğraf: TRT Haber]