1990’lı yıllardan itibaren arı türlerinde ve sayılarında düşüş yaşanıyor. Pek çok arı türü artık görülmezken, kovanlardaki toplu arı ölümleri de arttı.

Bilim insanları yaşanan ölümlerin ve arı sayısındaki düşüşün nedenini küresel iklim değişikliğine ve kontrolsüz zirai ilaç kullanımına bağlıyor.

Bal arısı ölümlerinin nedeni kimyasal kirlilik

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Karacaoğlu, kimyasal kirlilik nedeniyle hem bal arılarının hem de 22 bin civarında olduğu tahmin edilen diğer arı türlerinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

İklim değişikliği nedeniyle bitkilerin nektar ve polen veriminde de azalma yaşanıyor. Bu da bal arılarının besin kaynağı bulmasını güçleştiriyor.

Zirai ilaçlarda denetim arttı

Prof. Dr. Karacaoğlu, iklim değişikliğinin sonuçlarının daha uzun vadede görüldüğünü ancak tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle yaşanan zararın sonuçlarının ise kısa sürede görülebildiğini söyledi.

Dünyanın genel bir sorunu olan olan tarımsal ilaç kullanımıyla ilgili olarak Türkiye’de ciddi önlemler alınıyor.

Haber: Bülent Güler