Isparta’nın mor renkli köyü yaz aylarında binlerce kişi ağırlıyor. Türkiye'nin lavanta bahçesi olarak bilinen Kuyucak köyünün 261 kişilik nüfusu var.

2020 yılında pandemiye rağmen 500 bin yerli ve yabancı turist konuk eden Keçiborlu'nun Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köyde şu ana kadar izolasyon veya karantina da uygulanmadı.

Muhtarlık ise tüm bunlara rağmen tedbirleri elden bırakmıyor. Köy camiinde sürekli koronavirüs tedbirleri kapsamında anons yapılıyor. Vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymaları isteniyor.

Çok sayıda misafir ağırlamalarına rağmen, bir tane bile vakaya rastlanmadığını söyleyen Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlıyor.

Köy sakinleri de lavanta suyu içiyor. Lavantanın balını tüketiyor. Lavanta yağını kullanıyor.