Ersin Ünver ve oğlunun yolu, Dora ile 6 yıl önce, evlerinin yakınındaki bir çöp konteynerinde kesişti.

Yaralı, anne sütüne muhtaç köpeği gören baba oğul, alıp eve götürdü ve tedavilerini yaptırdı.

Henüz 6 aylık olan Dora’yı evlerinde büyüttüler. Baba ve oğul evin bir bireyi haline gelen Dora’yı itfaiye K9 arama kurtarma ekibine almaya karar verdi.

Baba Ünver görev esnasında kalp krizi geçirerek vefat ettiğinde de Dora yanındaydı.

Babasının izinden giden Halil İbrahim Ünver, Dora ile AFAD’ın düzenlediği birçok uluslararası sınavda başarılı oldu.

Şimdi de, Ankara İtfaiyesinde beraber hayat kurtarmaya devam ediyorlar.

Korkusuz, cesur köpek Dora

Halil İbrahim Ünver, ailenin yeni üyesi Dora ile tedavi süreci ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"6 aylık süreçte hep bizimle evde kaldı. Bir arkadaş gibiydi bizimle. Dora’nın içindeki cevheri gördük. Korkuları yoktu. Cesaretliydi. Bizim işimiz içinde bu tür şeyler gerekli. Daha sonra itfaiyeye getirdik. Özel harekât köpek eğitim merkeziyle birlikte iz takip çalıştık. Orada başarılı oldu. Daha sonra ihtiyaçtan dolayı iz takip köpeğine çevirdik. Bazı görevlere babamla birlikte gittik. Babam bensiz gittiği bir görevde kalp krizi sonrası vefat etti."

“Babamın hatırlarını yaşatıyor”

Dora, İbrahim Ünver için görevlerde beraber olduğu K9 köpeği değil, babasının hatıralarını yaşatan en iyi arkadaş…

“Babamı kaybettiğim dönemde Dora her zaman babamın hatıralarını yaşattı. Bana destek oldu. Dora ekip arkadaşım, beraber enkazlara gidiyoruz, beraber çalışıyoruz, Dora’nın yeri bende çok ayrı.”

“Dora benim her şeyim”

“Ben Dora’yı çocuğum gibi, kardeşim gibi görüyorum. Dora’yı çok seviyorum, Dora ekip arkadaşım, Dora’yla birlikte enkazlara gidiyoruz, beraber çalışıyoruz. Her yere beraber gidiyoruz. Hem arkadaşım hem ailemden biri diyebiliriz, açıkçası can dostum Dora için ‘her şeyim’ diyebiliriz.”

“Enkazda yaralanınca Dora hissedip yanıma gelmek istedi”

Bazen sel felaketi, bazen de enkazda ceset arama… İbrahim Ünver ve Dora, zorlu görevlerde hep birlikteler.

İbrahim Ünver, enkaz ararken ayağına çivi battığında Dora’nın bunu hissettiğini ve üzüldüğünü söyledi.

“Enkazda yaralandım, tedavi sırasında Dora’yı yanıma getirmediler üzülmesin diye. Daha sonra Dora havlayarak yanıma gelmek istemiş çünkü hissetmiş. Ekip arkadaşlarım Dora’yı yanıma getirdi. Tabii beni öyle yaralı halde görünce açıkçası çok üzüldü. Yanıma geldikten sonra hemen yaralandığım yeri yalamaya başladı. Bana sarıldı patilerini attı omzuma. Ben yanındayım, acına ortağım gibisinden teselli etmeye çalıştı.”

Halil İbrahim ve Dora beraberken çok mutlu ve el ele verip hayat kurtarmaya devam ediyor.

Haber: TRT Haber