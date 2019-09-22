Belçika'nın başkenti Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, "Otomobilsiz Gün" dolayısıyla 09.30-19.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı.

Kent sakinleri, otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezdi.

Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolayısıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Otomobilsiz Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

Kaynak: AA