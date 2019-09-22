Malezya Meteoroloji Birimi'nden yapılan açıklamada, doğu ve batı Malezya'nın güneyinde etkili olan Muson rüzgarlarının haftaya salı günü yön değiştireceği bildirildi.

Muson rüzgarının yön değiştirmesinin kasıma kadar süreceği belirtilen açıklamada, böylece ülke genelindeki duman bulutu ve hava kirliliğinin etkisinin azalabileceği ifade edildi.

Diğer yandan duman bulutlarının görüş mesafesinidüşürdüğü Ipoh kentindeki Sultan Azlan Şah Havalimanına Singapur'dan yapılması planlanan 6 uçuş ertelendi.

Havalimanı yetkilileri, uçuş iptallerinden 747 yolcunun etkilendiğini belirtti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA