Hong Kong'un Çin ile ilişkilerden sorumlu bakanı Patrick Nip Tak-Kuen, Çin Ulusal Günü etkinliklerinden çıkarken gösterilerin ortasında kaldı.

Göstericiler bakanın aracına ellerinde ne varsa fırlatarak protestolarını sürdürdü.

Polis şiddetinin soruşturulması ve siyasi reform talep eden göstericiler alışveriş merkezinde Çin Bayrağı'nı çiğnedi.

Göstericiler AVM'yi bastı

Yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi.

Bazı protestocular ise AVM’nin önünde kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestocuların bir tren istasyonunu işgal etmesinin ardından istasyon ulaşıma kapatıldı.

Hükümet karşıtı protestocuların Tuen Mun ve Tsim Sha Tsui bölgesindeki gösterileri de çatışmaya dönüştü.

Polise taş ve tuğla atan göstericilere biber gazı sıkıldı. Bir gösterici tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber