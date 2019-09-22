Dünya

İranlı milletvekilinden Tahran'da Sünniler için cami isteği

22 Eylül 2019 Pazar 12:27 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 12:31

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başkent Tahran'da Sünniler için cami yapılması gerektiğini ifade etti.

[İran'ın Çabahar kentinde yer alan bir Sünni camii. Fotoğraf: AFP]