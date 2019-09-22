Dünya
Afganistan'da havan mermisi patladı: 1 ölü, 8 yaralı22 Eylül 2019 Pazar 13:42 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 13:44
Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 1 sivilin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.
[Temsili fotoğraf: AA]
Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Gülbahari, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Şahmast Kalandar köyünde bir havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini, sekiz sivilin yaralandığını söyledi.
Gülbahari, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: havan mermisi Havan topu Afganistan