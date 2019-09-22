Dünya
Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı22 Eylül 2019 Pazar 13:38 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 13:40
Irak'ın batısında, Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
[Temsili fotoğraf: AA]
Irak basınında yer alan habere göre, Enbar vilayetinin batısındaki Rutba bölgesinde Haşdi Şabi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi.
Daha önce de Irak'ın çeşitli yerlerinde Şii milis gücünün askeri karargah ve silah depolarına hava saldırıları düzenlenmişti.
Kaynak: AA
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